Ученые в России создали единственное в мире мощное обезболивающее из яда

Российские ученые создали уникальное обезболивающее из яда морских актиний

Российские ученые из дальневосточного отделения РАН (ТИБОХ ДВО РАН) и инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали мощное обезболивающее, которое не вызывает привыкания. Аналогово такому веществу в мире пока нет, сообщает «ТВ Центр».

Недавно российские исследователи выяснили, что некоторые пептидные компоненты яда актиний, или анемонов, обладают особенными обезболивающими свойствами. На фоне данного открытия ученые уже начали искать возможность создать анальгетик из отравляющего вещества.

«За счет блокирования токов достигается анальгетический эффект», — объяснила завлабораторией фармакологии и биомедицины ТИБОХ ДВО РАН Елена Лейченко.

Такое обезболивающее, как подчеркивается, сделано из естественного вещества, так что не вызывает привыкания. В то же время оно может блокировать боль наравне с опиоидными и нестероидными медикаментами. «Мы видим анальгетические свойства в дозах меньших, чем дозы лекарственных препаратов», — подметила специалист лаборатории фармакологии и биомедицины Римма Калина.

В заключение сообщается, что вещество оказалось полезным не только как обезболивающе, но и как состав, который помогает борьбе с кожными заболеваниями, такими как псориаз и дерматит. Ученые также продолжат доклинические испытания, чтобы в скором времени вещество начали применять на пациентах.

Ранее российские исследователи синтезировали молекулу, которая может стать основой для нового препарата от туберкулеза. Утверждалось, что соединение может противостоять сейчас не только бактериям туберкулеза, но и сопутствующим заболеваниям. Кроме того, оно не столь токсично для организма по отношению с аналогичными препаратами, которые сегодня применяются врачами.