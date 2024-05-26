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20:45, 26 мая 2024Моя страна

В России нашли новый способ лечения туберкулеза

Ученые с Урала нашли перспективный препарат в борьбе с туберкулезом

Фото: Duet PandG / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые из федерального университета на Урале (УрФУ) синтезировали молекулу, которая может стать основой для нового препарата от туберкулеза. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Исследователи работали над новым химическим соединением вместе с коллегами из Индии. За время лабораторных испытаний вещество показало способность снижать рост болезнетворных бактерий.

По данным профессора УрФУ Григория Зырянова, туберкулез всегда сложно поддавался лечению. При этом новое соединение может противостоять сейчас не только бактериям туберкулеза, но и сопутствующим заболеваниям. Кроме того, оно не столь токсично для организма по отношению с аналогичными препаратами, которые сегодня применяются врачами.

Новое вещество, как отмечается, имеет потенциал для создания нового лекарства против туберкулеза. Ученым далее предстоит провести дополнительные эксперименты, чтобы уточнить уровень токсичности соединений.

Ранее ученые из БФУ и НИТУ МИСИС вместе с коллегами из Сербии и Словении создали наночастицы, которые убивают раковые клетки без вреда для здоровых тканей. Теперь с помощью образцов на основе оксида железа можно провести несколько видов терапии.

Незадолго до этого также российские исследователи смогли найти антисмысловые гены, которые имеют свойство блокировать белок, вызывающий ревматоидный артрит. Таким образом, они открыли новое лекарство для лечения этого воспалительного заболевания.

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      Варвара Кошечкина
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