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19:50, 20 мая 2024Моя страна

Российским ученым удалось создать новый метод лечения артрита

Ученые в КФУ нашли антисмысловые гены для лечения артрита

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые смогли найти антисмысловые гены, которые имеют свойство блокировать белок, вызывающий ревматоидный артрит. Таким образом, они открыли новое лекарство для лечения этого воспалительного заболевания, сообщается на сайте Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

Антисмысловые гены, или олигонклеотиды, в дальнейшем можно использовать при разработке препаратов от артрита. Ученые выяснили, что с их помощью можно блокировать белок, вызывающий патологию.

Крымские исследователи также провели эксперимент на мышах, который показал, что предложенный ими метод работает. Уже в скором времени ученым удастся выйти на новый этап испытаний.

Незадолго до этого российские ученые разработали уникальный механизм, который позволит видеть даже тем, кто из-за травмы лишился зрения. Помимо этого, ученые Кабардино-Балкарского университета создали новый спинальный имплант.

Ранее также исследователи из Белгорода создали безалкогольное красное вино, которое способно защитить почки пациента во время рентгенографии. Безалкогольное вино произведено специалистами НИИ по оригинальной технологии из северных сортов винограда, отобранных и выращенных селекционерами-генетиками НИУ БелГУ. Напиток обладает высоким содержанием антиоксидантов.

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