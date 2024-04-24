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17:30, 24 апреля 2024Моя страна

Ученые в России создали полезное для почек вино

Ученые НИУ БелГУ создали безалкогольное красное вино, защищающее почки

Фото: Dan Cristian Pădureț / Unsplash

Российские ученые из Белгородского национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) создали безалкогольное красное вино, которое способно защитить почки пациента во время рентгенографии. Об этом пишет ТАСС.

Утверждается, что исследователи НИИ фармакологии живых систем НИУ БелГУ доказали, что «деалкоголизированное вино защищает почки от повреждений» — для этого было проведено множество экспериментов. В целом, как отмечается, вся работа сейчас ведется в рамках «Приоритета-2030».

Безалкогольное вино произведено специалистами НИИ по оригинальной технологии из северных сортов винограда, отобранных и выращенных селекционерами-генетиками НИУ БелГУ. Напиток обладает высоким содержанием антиоксидантов. Помимо этого, разработанная и собранная физиками установка позволяет удалять алкоголь, не только сохраняя, но и добавляя объем полифенолов и остальных полезных веществ в организме.

Ранее ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) смогли разработать менее токсичные вещества с высокой противораковой активностью. Новые соединения прошли испытания на предмет активности против наиболее агрессивных форм рака, которые не поддаются лечению большинством известных препаратов.

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      Варвара Кошечкина
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