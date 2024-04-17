Российские ученые создали уникальные вещества для борьбы с раком

Российские ученые создали уникальные вещества для лечения агрессивных форм рака

Российские ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) смогли разработать менее токсичные вещества с высокой противораковой активностью. Новые соединения прошли испытания на предмет активности против наиболее агрессивных форм рака, которые не поддаются лечению большинством известных препаратов, сообщается в Bioorganic & Medicinal Letters.

В СКФУ заявили, что сегодня востребованы для лечения агрессивных форм рака соединения, которые являются весьма токсичными для организма. По этой причине исследователи начали искать новые препараты, которые могли бы дезактивировать онкоклетки, не нанося вред всему организму человека.

Коллектив ученых СКФУ совместно с коллегами из Техасского университета представил три класса соединений — 2-арил-2-(3-индолил) гидроксамовых кислот. По их данным, эти вещества обладают способностью «превращать раковые клетки в здоровые ткани человека». При этом в процессе работы исследователи выяснили, что такие соединения быстро выводятся из крови.

Ученые все же смогли «подправить» молекулу с помощью химической модификации, после чего она уже не имела уязвимого для воздействия компонентов крови фрагмента, сообщил декан химфака СКФУ Александр Аксенов. Помимо этого, он отметил, что были синтезированы два вида аналогов гидроксамовых кислот — ацетамиды и оксазолины, которые не теряют «защищенного» соединения. Такие вещества оказались в 700-1500 раз менее токсичны по отношению к здоровым клеткам, но в то же время более эффективными.

Ранее в лаборатории под Новосибирском решили создать уникальную технологию повышения эффективности трансплантации костного мозга. Ученые захотели обратиться к иммунитету человека, влияя на восстановление всей системы через лимфоидные клетки. Новая технология, как отмечается, позволит снизить риск рецидивов среди людей, борющихся с раком.