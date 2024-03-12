В России захотели создать уникальную технологию в трансплантации костного мозга

В Новосибирской области создают технологию при трансплантации костного мозга

В лаборатории под Новосибирском решили создать уникальную технологию повышения эффективности трансплантации костного мозга. Об этом сообщает ZT54.ru.

Ученые решили обратиться к иммунитету человека, влияя на восстановление всей системы через лимфоидные клетки. Новая технология, как отмечается, позволит снизить риск рецидивов среди людей, борющихся с раком.

Разработка новых прогностических критериев для оценки исхода трансплантации костного мозга очень важна, так как сейчас риск развития заболевания после операции равен 70 процентам. В связи с этим российские ученые уже в качестве новых потенциальных биомаркеров захотели исследовать лимфоидные клетки. Новые уникальные технологии позволят добиться оптимизации лечения больных и также увеличить продолжительность жизни пациентов.

Местные власти заявили, что благодаря региональному гранту под Новосибирском организована еще в 2023-м молодежная лаборатория. Проект был реализован в рамках НОЦ «Сибирский биотехнологический образовательный центр» и посвящен прогнозированию исхода трансплантации костного мозга при онкогематологических заболеваниях.

«Новосибирская область стала одним из первых регионов России, где за счет бюджета региона создаются региональные молодежные лаборатории», — сказано в сообщении. Помимо этого, уточняется, что в регионе сейчас работают три таких учреждения.

Ранее стало известно, что ученые Кабардино-Балкарского университета создали новый спинальный имплант. Теперь медики будут встраивать деталь из прочного полимера в позвоночный столб, чтобы сохранить необходимое пространство для костей при переломах или стирании хрящевых тканей.