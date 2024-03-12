Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:00, 12 марта 2024Моя страна

В России захотели создать уникальную технологию в трансплантации костного мозга

В Новосибирской области создают технологию при трансплантации костного мозга

Фото: Unsplash

В лаборатории под Новосибирском решили создать уникальную технологию повышения эффективности трансплантации костного мозга. Об этом сообщает ZT54.ru.

Ученые решили обратиться к иммунитету человека, влияя на восстановление всей системы через лимфоидные клетки. Новая технология, как отмечается, позволит снизить риск рецидивов среди людей, борющихся с раком.

Разработка новых прогностических критериев для оценки исхода трансплантации костного мозга очень важна, так как сейчас риск развития заболевания после операции равен 70 процентам. В связи с этим российские ученые уже в качестве новых потенциальных биомаркеров захотели исследовать лимфоидные клетки. Новые уникальные технологии позволят добиться оптимизации лечения больных и также увеличить продолжительность жизни пациентов.

Местные власти заявили, что благодаря региональному гранту под Новосибирском организована еще в 2023-м молодежная лаборатория. Проект был реализован в рамках НОЦ «Сибирский биотехнологический образовательный центр» и посвящен прогнозированию исхода трансплантации костного мозга при онкогематологических заболеваниях.

«Новосибирская область стала одним из первых регионов России, где за счет бюджета региона создаются региональные молодежные лаборатории», — сказано в сообщении. Помимо этого, уточняется, что в регионе сейчас работают три таких учреждения.

Ранее стало известно, что ученые Кабардино-Балкарского университета создали новый спинальный имплант. Теперь медики будут встраивать деталь из прочного полимера в позвоночный столб, чтобы сохранить необходимое пространство для костей при переломах или стирании хрящевых тканей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Готланд всегда был важен». Швеция решила укрепить оборону острова, с которого можно обстреливать Россию

      В ДНР объяснили значение освобождения одного из населенных пунктов

      Зеленский отверг идею демобилизации во время войны

      Миранчук подорожал

      В России создали «Теплосферу» для маскировки танков

      Продюсер назвал самого популярного артиста России

      В WhatsApp появится новая функция

      Схрон с продуктами и лекарствами обнаружили в российском регионе

      В России ответили на слова Пашиняна об условии выхода Армении из ОДКБ

      Число пострадавших при атаке на здание администрации в Белгороде выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше