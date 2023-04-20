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16:47, 20 апреля 2023Моя страна

Ученые Кабардино-Балкарского университета создали имплант для позвоночника

Ученые Кабардино-Балкарского университета создали новый спинальный имплант

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета создали новый спинальный имплант. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, медики будут встраивать деталь из суперпрочного полимера в позвоночный столб, чтобы сохранить необходимое пространство между костями при переломах или стирании хрящевых тканей. Отмечается, что данную научную работу выполнили в университетском Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий.

Клинические испытания намерены проводить совместно с нейрохирургами Москвы и Кабардино-Балкарии. Исследователи подчеркивают, что новые импланты призваны заменить западные аналоги, которые на данный момент используются в работе российскими врачами.

В июле 2022 года ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-код пациента и выдать ему назначенные лекарства.

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Майя Пономаренко
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