Ученые Кабардино-Балкарского университета создали имплант для позвоночника

Ученые Кабардино-Балкарского университета создали новый спинальный имплант

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета создали новый спинальный имплант. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, медики будут встраивать деталь из суперпрочного полимера в позвоночный столб, чтобы сохранить необходимое пространство между костями при переломах или стирании хрящевых тканей. Отмечается, что данную научную работу выполнили в университетском Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий.

Клинические испытания намерены проводить совместно с нейрохирургами Москвы и Кабардино-Балкарии. Исследователи подчеркивают, что новые импланты призваны заменить западные аналоги, которые на данный момент используются в работе российскими врачами.

В июле 2022 года ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-код пациента и выдать ему назначенные лекарства.