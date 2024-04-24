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18:05, 24 апреля 2024Моя страна

В России создали «электронные глаза» для слепых

Российские ученые разработали уникальные «электронные глаза» для слепых

Фото: Roman Chazov / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые разработали уникальный механизм, который позволит видеть даже тем, кто из-за травмы лишился зрения. Об этом сообщает mirnov.ru

Новый механизм представляет из себя чип, который помещается в мозг пациента вместе с несколькими миниатюрными видеокамерами. Уже от камер на чип передаются сигналы, далее отправляющиеся в зрительную кору.

Утверждается, что с помощью таких «электронных глаз» человек сможет видеть очертания предметов в рельефе местности, а также остальных людей. Также это во многом облегчит жизнь слепым людям — они будут самостоятельно идти по квартире и не натыкаться на мебель либо же без дополнительной помощи готовить себе обед.

В то же время говорится, что пока графика «электронных глаз» не слишком совершенна: она отображает все, как в первых видеоиграх. При этом ученые уже работают над тем, чтобы сделать изображение четче и детальнее.

На данный момент приобрести новый девайс нельзя, так как он проходит испытания на приматах. Но в течение десяти лет, как обещается, исследователи внедрят технологию в массовое производство.

Ранее стало известно, что ученые Кабардино-Балкарского университета создали новый спинальный имплант. Теперь медики будут встраивать деталь из прочного полимера в позвоночный столб, чтобы сохранить необходимое пространство для костей при переломах или стирании хрящевых тканей.

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      Варвара Кошечкина
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