В России создали «электронные глаза» для слепых

Российские ученые разработали уникальные «электронные глаза» для слепых

Российские ученые разработали уникальный механизм, который позволит видеть даже тем, кто из-за травмы лишился зрения. Об этом сообщает mirnov.ru

Новый механизм представляет из себя чип, который помещается в мозг пациента вместе с несколькими миниатюрными видеокамерами. Уже от камер на чип передаются сигналы, далее отправляющиеся в зрительную кору.

Утверждается, что с помощью таких «электронных глаз» человек сможет видеть очертания предметов в рельефе местности, а также остальных людей. Также это во многом облегчит жизнь слепым людям — они будут самостоятельно идти по квартире и не натыкаться на мебель либо же без дополнительной помощи готовить себе обед.

В то же время говорится, что пока графика «электронных глаз» не слишком совершенна: она отображает все, как в первых видеоиграх. При этом ученые уже работают над тем, чтобы сделать изображение четче и детальнее.

На данный момент приобрести новый девайс нельзя, так как он проходит испытания на приматах. Но в течение десяти лет, как обещается, исследователи внедрят технологию в массовое производство.

Ранее стало известно, что ученые Кабардино-Балкарского университета создали новый спинальный имплант. Теперь медики будут встраивать деталь из прочного полимера в позвоночный столб, чтобы сохранить необходимое пространство для костей при переломах или стирании хрящевых тканей.