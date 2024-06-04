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18:00, 4 июня 2024Моя страна

Российские врачи создали уникальную мазь для заживления ран

В Волгограде ученые создали ускоряющее заживление ран средство для бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

В Волгоградском медицинском университете (ВолгГМУ) ученые создали мазь на основе растительных компонентов для заживления ран полости рта и длительно незаживающих трофических ран. Новый препарат станет эффективным для лечения боевых ранений солдат в зоне специальной военной операции (СВО), заявил завкафедрой медицины катастроф ВолгГМУ Сергей Поройский в беседе с ТАСС.

По его словам, мазевая композиция на растительной основе улучшает локальное кровообращение. Помимо этого, как утверждается, она уменьшает воспалительные реакции в области раны. В течение 2024 года препарат должны запатентовать в России.

Поройский также рассказал, что мазь стимулирует заживление раны, так что поможет при длительно незаживающих повреждениях. В частности, при минно-взрывных, огнестрельных ранениях и трофических ранах при сахарном диабете.

Ранее российские исследователи создали мощное обезболивающее из яда морских актиний, которое не вызывает привыкания. Аналогово такому веществу в мире пока нет.

Незадолго до этого ученые также создали наночастицы, которые убивают раковые клетки без вреда для здоровых тканей. Теперь с помощью образцов на основе оксида железа в России можно провести несколько видов терапии.

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      Варвара Кошечкина
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