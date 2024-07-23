В России захотели использовать морские грибы для борьбы с раком

Ученые из ТИБОХ ДВО РАН выделили из морских грибов вещества для борьбы с раком

У дальневосточных исследователей из ТИБОХ ДВО РАН появилась потенциальная возможность лечить онкологические заболевания по-другому — с помощью новых соединений, выделенных из морских грибов. Об этом сказано на сайте учебного учреждения.

Ученые исследовали соединения «зостеропениилинового и паллидопениллинового типов», выделив их в том числе из гриба, ассоциированного с морским взморником (zostera marina). Утверждается, что они потенциально обладают противоопухолевой активностью в отношении раковых клеток простаты, шейки матки и молочной железы.

В ТИБОХ ДВО РАН также заметили, что одно из соединений тормозит рост клеток рака, «что делает его перспективным кандидатом для дальнейших исследований в области онкологии». В заключение сказано, что зостеропенилины вполне могли бы стать ключевыми компонентами для разработки новых методов лечения.

Ранее также уральские ученые начали искать способы борьбы с раком и присмотрелись к одному грибу — трутовику. У него выявили антиоксидантные и противораковые свойства, так что в целом данный гриб может быть использован в комплементарной терапии рака, заключили специалисты.

Недавно исследователи из дальневосточного отделения РАН и инженерной школы ДВФУ создали мощное обезболивающее, не вызывающее привыкания. Уникальное вещество сделали из яда актиний, или морских анемонов.