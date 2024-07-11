Российские ученые обнаружили уникальное противораковое свойство у одного гриба

Ученые УрФУ обнаружили, что трутовые грибы подавляют раковые клетки

Трутовые грибы, произрастающие в Уральском федеральном округе, подавляют раковые клетки. К такому выводу пришли ученые Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии Уральского федерального университета (УрФУ), передает Ura.ru.

Исследователи обнаружили, что трутовики обладают уникальными антиоксидантными свойствами и влияют на клеточные процессы, в частности, подавляют клетки рака. Кроме того, эти грибы содержат терпеноиды и стероиды, которые играют важную роль в жизни растений и животных.

Ученые напомнили, что трутовик скошенный и грибы рейши (также называемый ганодермой блестящей) издавна использовались в российской традиционной медицине как противоопухолевое и укрепляющее иммунитет средство. Они также славились этим в странах Азии. А трутовые грибы с Урала обладают аналогичными свойствами.

Отмечается, что данные грибы могут быть использованы в комплементарной терапии рака.

Исследование российские специалисты провели совместно с коллегами из Университета Внутренней Монголии в Китае.

Ранее академик РАН Александр Гинцбург сообщил о разработке российскими учеными новой вакцины от всех типов рака. Препарат уже доказал свою эффективность на мышах. Планируется, что после окончания всех испытаний на основе универсального лекарства будут создавать индивидуальные вакцины для пациентов с раком.