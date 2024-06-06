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18:08, 6 июня 2024Моя страна

В России успешно испытали революционную вакцину против всех видов рака

Гинцбург: в России прошли успешные испытания революционной вакцины от рака

Фото: Unsplash

В России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты. Об этом рассказал глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Газетой.Ru».

Первое тестирование препарата провели на мышах, которым искусственно привили меланому. После этого одним грызунам ввели вакцину, а другим нет. На 15-й день, когда у животных начала работать иммунная система, ученые увидели большую разницу в размерах опухоли между привитыми и непривитыми мышами. Те грызуны, которые получили вакцину, живы. У непривитых зафиксировали летальный исход между 19 и 22 днем. Гинцбург добавил, что эксперимент в настоящее время продолжается.

«Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии. Другое дело, как это будет реализовываться на практике», — заметил он.

Ученый отметил, что терапевтическая вакцина создана на основе мРНК-технологий, подобно препаратам от COVID-19. Она будет вводиться уже заболевшим раком людям. Примечательно, что вакцины будут индивидуальными, то есть разработанными с учетом конкретных особенностей пациента. По словам Гинцбурга, планируется, что онкобольным в России будут вкалывать вакцину внутримышечно или прямо в опухоль, тогда препарат распределится по организму равномерно. В то же время вариант введения через капельницу не рассматривается, поскольку «все это проваливается в печень». «Конечно, от способа введения зависит эффективность. В ближайшее время мы будем уточнять ответ на этот вопрос», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали уникальную технологию, которая позволит победить глиобластому — агрессивную форму рака головного мозга. Данный метод может кардинально изменить принцип лечения онкологических заболеваний и стать настоящим прорывом.

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      Варвара Кошечкина
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