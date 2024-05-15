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21:00, 15 мая 2024Моя страна

Российские ученые заявили о прорыве в лечении рака

РГ: российские ученые разработали технологию, которая может победить рак

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Российские ученые разработали уникальную технологию, которая позволит победить глиобластому — агрессивную форму рака головного мозга. Об этом заявила руководитель лаборатории Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Галина Павлова, передает «Российская газета».

Метод может кардинально изменить принцип лечения онкологических заболеваний и стать настоящим прорывом. Технология направлена на преобразование незрелых опухолевых клеток, готовых к делению, в зрелые обычные нейроны, что приведет к их бесконтрольному делению и уменьшению опухоли.

«Разработано вещество, которое мы вводим в опухолевую клетку и которое приостанавливает ее деление. А в эту паузу добавляем второе вещество, которое заставляет клетки созревать», — объяснила Павлова.

По ее словам, были проведены эксперименты в Центре нейрохирургии имени Бурденко, согласно результатам которых около десяти процентов опухолевых клеток созревают и превращаются в нейроны, при этом остальные уходят в апоптоз, то есть саморазрушаются.

Павлова также допустила, что данная технология сможет помочь победить другие виды опухолей, однако отметила, что этот вопрос еще необходимо изучить.

Ранее сообщалось, что ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) разработали необычный способ ранней диагностики кариеса.

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