Российские ученые заявили о прорыве в лечении рака

РГ: российские ученые разработали технологию, которая может победить рак

Российские ученые разработали уникальную технологию, которая позволит победить глиобластому — агрессивную форму рака головного мозга. Об этом заявила руководитель лаборатории Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Галина Павлова, передает «Российская газета».

Метод может кардинально изменить принцип лечения онкологических заболеваний и стать настоящим прорывом. Технология направлена на преобразование незрелых опухолевых клеток, готовых к делению, в зрелые обычные нейроны, что приведет к их бесконтрольному делению и уменьшению опухоли.

«Разработано вещество, которое мы вводим в опухолевую клетку и которое приостанавливает ее деление. А в эту паузу добавляем второе вещество, которое заставляет клетки созревать», — объяснила Павлова.

По ее словам, были проведены эксперименты в Центре нейрохирургии имени Бурденко, согласно результатам которых около десяти процентов опухолевых клеток созревают и превращаются в нейроны, при этом остальные уходят в апоптоз, то есть саморазрушаются.

Павлова также допустила, что данная технология сможет помочь победить другие виды опухолей, однако отметила, что этот вопрос еще необходимо изучить.

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