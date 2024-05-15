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18:51, 15 мая 2024Моя страна

Российские ученые разработали необычный способ ранней диагностики кариеса

Нижегородские ученые из ПИМУ разработали метод ранней диагностики кариеса

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) разработали необычный способ ранней диагностики кариеса. Об этом пишет KP.RU.

Специалисты из российского региона предложили делать это при помощи оптической когерентной томографии — востребованного метода исследования тканей органов зрения. Отмечается, что прибор, разработанный в Институте прикладной физики РАН, позволит различать стадии кариеса от зубного налета.

Более того, он поможет определять границы кариозного поражения. Нижегородские ученые пояснили, что на начальной стадии кариес может слабо проявлять себя, и именно это приводит к дальнейшим осложнениям.

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      Фариза Бацазова
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