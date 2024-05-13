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18:19, 13 мая 2024Моя страна

Россиянин выиграл в лотерею свыше 14 миллионов рублей и не забрал приз

Житель Нижегородской области выиграл в лотерею свыше 14 миллионов рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россиянин выиграл в лотерею свыше 14 миллионов рублей и до сих пор не забрал приз. Об этом пишет KP.RU.

Розыгрыш состоялся в воскресенье, 12 мая, однако житель Нижегородской области пока не обратился за деньгами. По данным издания, победитель купил билет за 50 рублей в интернете.

Ранее житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото». Он стал обладателем суммы в 607 032 698 рублей. Рекордный суперприз среди числовых лотерей был разыгран в ходе 8154-го тиража «4 из 20».

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      Фариза Бацазова
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