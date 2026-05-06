Кличко заявил об угрожающей Киеву ситуации и обвинил власти Украины

Кличко: Власти Украины бездействуют относительно ситуации в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил власти Украины в бездействии относительно ситуации в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать этого не собирается», — написал Кличко.

По его словам, ситуация в городе является угрожающей перед лицом предстоящей зимы, а государственные власти «умывают руки».

Ранее глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко заявил, что сообщения о его отставке не соответствуют действительности.