Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

Ткаченко заявил, что сообщения о его отставке имеют ноль связи с реальностью

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко заявил, что сообщения о его отставке не соответствуют действительности. Его заявление появилось в Telegram.

«Вижу, что активно распространяются слухи о кадровых решениях. У некоторых ударных политических команд значительный бюджет на джинсу и заказные материалы, которые имеют ноль связи с реальностью», — заявил Ткаченко.

Он отметил, что в то же время реальным проблемам должностными лицами в КГВА уделяется гораздо меньше внимания. В числе таких вопросов он назвал подготовку к следующему отопительному сезону.

Главу ГВА Киева Тимура Ткаченко называли конкурентом Виталия Кличко и возможным будущим мэром Киева. Так, депутат Верховной Рады Виктория Сюмар заявляла, что у украинских властей есть план, как назначить его на эту должность.

