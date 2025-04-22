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19:00, 22 апреля 2025Бывший СССР

На Украине нашли замену Кличко

Нардеп Сюмар: Украинские власти хотят заменить Кличко на главу ВГА Ткаченко
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко. Фото: Wikipedia

Украинские власти хотят лишить Виталия Кличко поста мэра Киева и поставить на его место главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Об этом заявила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, власти хотят склонить двух депутатов партии Кличко «Удар» сложить мандаты, чтобы в Киевсовет вошел Ткаченко. Она рассказала, что дальше Ткаченко нужно будет избрать секретарем ведомства, а Кличко отстранить, вменив ему подозрение в каком-либо правонарушении.

Ранее суд арестовал заместителя Кличко Владимира Прокопива из-за подозрения в организации схемы по уклонению от мобилизации. По информации пресс-службы офиса генерального прокурора Украины, чиновника отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток.

До этого стало известно, что с мая по июнь 2022 года при помощи Прокопива из Украины выехал 31 мужчина призывного возраста. Ему вменяют нарушение статей о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и о несанкционированных действиях с информацией, лицами, имеющими доступ к ней.

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