Стали известны подробности дела заместителя мэра Киева

Заместителю мэра Киева Кличко грозит до 7 лет лишения свободы

Заместителя мэра Киевской государственной городской администрации (КГГА) Владимира Прокопива подозревают в организации переправки призывников за границу. Детали дела в отношении заммэра раскрывает «РБК-Украина» со ссылкой на Национальную полицию и Службу безопасности Украины (СБУ).

«Чиновник помогал военнообязанным выехать из Украины в страны Европы под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что с мая по июнь 2022 года при помощи заместителя мэра Киева Виталия Кличко из страны выехал 31 мужчина призывного возраста. Стали известны две статьи, по которым чиновнику предъявляют обвинения: о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и о несанкционированных действиях с информацией, лицами, имеющими доступ к ней.

В октябре 2024 года заместителя главы киевской администрации Прокопива отстранили от должности из-за подозрений в коррупции.

Ранее на Украине назвали долю получивших штрафы уклонистов. Отмечается, что 12 процентам получивших повестки выписано взыскание и около 45 процентов уклонившихся объявлены в розыск.