Нардеп Бужанский: 12 процентов уклонистов на Украине получили штрафы

В территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) назвали число получивших штрафы уклонистов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«В ходе моего запроса на минобороны и совместного заседания двух комитетов оказалось, что штрафы выписаны примерно на 12 процентов уклонившихся от повесток, примерно 45 процентов уклонившихся объявлено в розыск», — написал нардеп.

По его словам, военкомат объясняет такие показатели дороговизной заказных писем: 82 гривны (199 рублей) стоит каждое заказное письмо, которым необходимо сообщить о выписке штрафа.

Ранее стало известно, что в Киеве ученики школ начали играть в сотрудников ТЦК. Издание «Страна» публикует скриншот сообщения, которое учитель отправил родителям детей. В нем говорится, что во время перемены ученики играли в военкомов — хватали друг друга за шею и едва не сломали нос.