Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:12, 17 января 2025Бывший СССР

Украинские школьники начали играть в военкомов

«Страна.ua»: Ученики киевских школ начали играть в ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Feliphe Schiarolli / Unsplash

В Киеве ученики школ начали играть в сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украинеприм. «Ленты.ру»). Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

Издание публикует скриншот сообщения, которое учитель отправил родителям детей. В нем говорится, что во время перемены ученики играли в военкомов — хватали друг друга за шею и едва не сломали нос. «Переговорите с детьми о последствиях опасных игр», — просит педагог.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал о бесчинствах сотрудников ТЦК. По его словам, они нападают на женщин и детей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о прозвище главы МИД СССР Громыко

      Осужденный за коррупцию экс-генерал захотел отправиться на СВО

      В Польше назвали истинную причину стремления Трампа завершить конфликт на Украине

      Жена Юры Борисова отреагировала на его лицо в рекламе банка спермы

      Украинские школьники начали играть в военкомов

      Гуцул рассказала об отсутствии доказательств против нее в суде

      Назван новый соперник Махачева в титульном поединке UFC

      ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую область

      В США заявили о победе России в конфликте на Украине

      В России зарегистрировали новую платежную систему

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше