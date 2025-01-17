Украинские школьники начали играть в военкомов

«Страна.ua»: Ученики киевских школ начали играть в ТЦК

В Киеве ученики школ начали играть в сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

Издание публикует скриншот сообщения, которое учитель отправил родителям детей. В нем говорится, что во время перемены ученики играли в военкомов — хватали друг друга за шею и едва не сломали нос. «Переговорите с детьми о последствиях опасных игр», — просит педагог.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал о бесчинствах сотрудников ТЦК. По его словам, они нападают на женщин и детей.