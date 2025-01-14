Пленный боец ВСУ заявил, что сотрудники ТЦК бесчинствуют на Украине

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Греку рассказал о бесчинствах сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) при мобилизации. Его слова передает телеканал «РЕН ТВ».

«Бьют женщин, беременных обижают, детей. (...) Это в Киеве было, тоже я видел, как ТЦК женщину беременную ударил», — рассказал пленный.

По его словам, военкомы на Украине мобилизуют больных и пенсионеров, поскольку молодежь уезжает за границу.

Ранее народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что украинец-рецидивист сбежал из закарпатского ТЦК, украв из кабинета начальника 27 тысяч евро. Руководитель ТЦК, как сообщает нардеп, заверил, что деньги были собраны для военнослужащих ВСУ.