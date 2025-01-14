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16:08, 14 января 2025Бывший СССР

Украинский военком пытался отправить на фронт вора и поплатился

Украинский рецидивист сбежал из ТЦК, захватив с собой 27 тысяч евро
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украинец-рецидивист сбежал из закарпатского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), украв из кабинета начальника 27 тысяч евро. Об этом сообщила народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

«На Закарпатье бывший рецидивист, который был доставлен на ВЛК ТЦК, отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно», — написала нардеп.

Руководитель ТЦК, как сообщает нардеп, заверил, что деньги были собраны для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сбежавшего уже объявила в розыск полиция.

Ранее в Одессе военкомы отправили мобилизованных украинцев в ТЦК на такси. При этом они пообещали не трогать водителя и доплатить ему талоном на 59 литров бензина.

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