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14:19, 13 января 2025Бывший СССР

В Одессе мобилизованных отправили в ТЦК на такси

В Одессе мобилизованных отправили в ТЦК на такси и пообещали не трогать водителя
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

В Одессе военкомы отправили мобилизованных украинцев в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) на такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В Одессе таксисты получили заказ от ТЦК на доставку мобилизованных», — говорится в сообщении канала.

Сотрудники ТЦК указали, что для доставки уклонистов им потребуется микроавтобус. При этом они пообещали не трогать водителя и доплатить ему талоном на 59 литров бензина.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко заявил, что в марте 2025 года могут мобилизовать работников критически важных предприятий Украины. Отмечается, что это может произойти в случае, если их не успеют заново забронировать до 28 февраля. На это предприятиям дается 72 часа.

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