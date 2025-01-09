На Украине заявили о мобилизации работников критически важных предприятий

Федиенко: Работников критически важных предприятий могут мобилизовать в марте

Работников критически важных предприятий Украины могут мобилизовать в марте 2025 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко в эфире телеканала Новости.LIVE.

«Если до 28 февраля предприятия, которые имеют право бронировать своих работников, не перебронируют своих работников, то, согласно действующему законодательству о мобилизации, там не предвидены сроки, когда ТЦК будут ждать. То есть уже на следующий день после 28 февраля ТЦК могут всем дать повестки», — сказал Федиенко.

Депутат отметил, что на повторное бронирование сотрудников дается 72 часа, однако заранее сделать это нельзя. Он подчеркнул, что в период от подачи заявления до продления бронирования военкомы могут мобилизовать работников.

Ранее офицер управления коммуникаций командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Кондратова заявила, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) проверяют документы у всех мужчин от 18 лет и отправляют их на военно-лечебную комиссию.