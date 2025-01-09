Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:30, 9 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о мобилизации работников критически важных предприятий

Федиенко: Работников критически важных предприятий могут мобилизовать в марте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Работников критически важных предприятий Украины могут мобилизовать в марте 2025 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко в эфире телеканала Новости.LIVE.

«Если до 28 февраля предприятия, которые имеют право бронировать своих работников, не перебронируют своих работников, то, согласно действующему законодательству о мобилизации, там не предвидены сроки, когда ТЦК будут ждать. То есть уже на следующий день после 28 февраля ТЦК могут всем дать повестки», — сказал Федиенко.

Депутат отметил, что на повторное бронирование сотрудников дается 72 часа, однако заранее сделать это нельзя. Он подчеркнул, что в период от подачи заявления до продления бронирования военкомы могут мобилизовать работников.

Ранее офицер управления коммуникаций командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Кондратова заявила, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) проверяют документы у всех мужчин от 18 лет и отправляют их на военно-лечебную комиссию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории. Что его разозлило?

      В России прокомментировали проект Армении о вступлении в ЕС

      В Германии заявили о возможности Маска и Трампа закончить украинский конфликт

      На Украине заявили о мобилизации работников критически важных предприятий

      Самолет разведки США пролетел вблизи российской границы

      В Германии обвинили Меркель в разрушении страны

      Маск назвал необходимое условие для урегулирования конфликта на Украине

      Российские штурмовики захватили позиции ВСУ в ДНР

      В российском регионе ПВО предотвратила атаку дронами ВСУ

      В Бразилии частный самолет потерпел крушение на пляже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше