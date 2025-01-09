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15:43, 9 января 2025Бывший СССР

В ВСУ признались в проверках документов у всех мужчин с 18 лет

В ВСУ заявили, что сотрудники ТЦК проверяют документы у всех мужчин с 18 лет
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Офицер управления коммуникаций командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Кондратова заявила, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) проверяют документы у всех мужчин от 18 лет и отправляют их на военно-лечебную комиссию. Ее слова приводит ТАСС.

«Проверка документов осуществляется у всех мужчин от 18 до 60 лет», — рассказала Кондратова.

По ее словам, если у человека при проверке документов не обнаруживается права на отсрочку и отсутствует бронирование, то его в обязательном порядке отправляют на военно-лечебную комиссию.

Ранее священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец призвал сотрудников ТЦК молиться святому Иоанну Воину. По его словам, это поможет военкомам добиться успехов в отлове уклонистов.

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