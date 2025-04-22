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15:57, 22 апреля 2025Бывший СССР

Суд Киева арестовал заместителя Кличко

Суд арестовал заместителя мэра Киева Прокопива
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Київська міська рада / Wikipedia

Суд арестовал заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Прокопива из-за подозрения в организации схемы по уклонению от мобилизации. Об этом сообщает агентство «Укринформ». 

По информации пресс-службы офиса генерального прокурора Украины, чиновника отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Он обвиняется в организации схемы переправки уклонистов через границу.

Перед арестом Прокопива лишили полномочий.

Ранее Городской совет Киева расширил полномочия Кличко на фоне его конфликта с окружением президента Украины Владимира Зеленского и Киевской городской военной администрацией. Фактически мэрия города получила власть над военной администрацией в период военного положения.

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