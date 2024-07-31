Француз в разговоре с россиянкой восхитился одним качеством русских женщин

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и пообщалась со знакомым французом, который в разговоре с ней восхитился одним качеством русских женщин. Его мнением она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

41-летний житель Парижа Адриан отметил, что главное, с его точки зрения, качество россиянок — это забота и преданность семье. Он отметил, что женщины в России придают огромное значение семейным ценностям, заботятся о своих близких и стремятся поддерживать тепло и гармонию в отношениях, даже если нужно пожертвовать собой.

«Даже если им не нравится, допустим, мать мужа, она все равно будет с ней встречаться и улыбаться в лицо, постарается во всем угодить. Или если ей хочется работать, но ребенок маленький, то она останется дома, чтобы с ним сидеть. Ни одна француженка не пойдет на такое, да и вообще никакая другая женщина», — пояснил иностранец.

Адриан также назвал россиянок эталоном женственности. По его словам, они выглядят элегантно и в то же время стильно независимо от обстоятельств. «Даже если вы идете утром за хлебом, то нарядные», — заметил француз.

Собеседник блогерши добавил, что, помимо этого, русские женщины всегда создают уют и тепло в доме. «У меня была возможность побывать в гостях у русских друзей, и я был поражен гостеприимством и атмосферой, которую создают ваши женщины, а точнее жена моего русского коллеги. Везде чисто, красиво и бесконечно много вкусной домашней еды», — восхитился он.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась со знакомой француженкой, побывавшей в Москве, и раскрыла ее мнение о русских мужчинах. Европейка рассказала, что считает их более сдержанными и холодными, чем французы.

