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07:30, 18 июня 2024Путешествия

Побывавшая в России француженка назвала главный минус русских мужчин

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша пообщалась со знакомой француженкой, побывавшей в Москве, и раскрыла ее мнение о русских мужчинах. Беседой с иностранкой она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора блога, Габриэль прожила в России больше года и даже состояла в отношениях с местным парнем по имени Андрей. Она рассказала, что считает русских мужчин более сдержанными и холодными, заметив, что французы, в отличие от них, могут даже заплакать в тяжелые времена.

Но главным минусом русских мужчин Габриэль назвала отношение к женщине. «Русские мужчины считают, что женщина предназначена для воспитания детей и для дома. Как равноправную личность и партнера они вас не воспринимают», — добавила француженка.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.

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      Марк Успенский
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