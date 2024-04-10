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07:30, 10 апреля 2024Путешествия

Россиянка перечислила непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российская тревел-блогерша побывала в Узбекистане, пообщалась с местными жителями и перечислила непозволительные для мужчин в этой стране вещи. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что, во-первых, в Узбекистане не принято, чтобы мужчина общался с девушкой, у которой есть муж. «Жена не должна присутствовать за одним столом с другом мужа, чтобы ее супруг невзначай не приревновал. Другу, в свою очередь, нельзя смотреть на чужую супругу, то есть, например, пока она ставит угощения на стол, товарищ должен отвести взгляд в сторону и ни в коем случае не встретиться с ней глазами», — написала она.

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Во-вторых, по словам россиянки, большинство узбеков не позволяет себе питаться дома фаст-фудом — в первую очередь, из-за того, что там подобных заведений мало.

«Это нам с вами кажется, что сходить поесть в такое заведение — в порядке вещей, ничего особенного. Узбеки практически всегда едят дома, а если выбираются в кафе, то ради вкусного шашлыка или ради плова, но точно не из-за картошки фри, дома их просто не поймут, особенно, учитывая цены на эти блюда», — отметила путешественница.

Третья особенность, на которую обратила внимание блогерша, — запрет на так называемый гражданский брак. Она пояснила, что юноши и девушки в Узбекистане до свадьбы не имеют права жить вместе.

Россиянка добавила, что, кроме того, в Узбекистане мужчины не всегда позволяют своим женам работать. «Главная задача женщин в Узбекистане — домашний очаг и забота о детях, так считают узбекские мужчины по крайней мере, поэтому дамы сидят дома, даже если сами не против строить карьеру», — заключила автор.

Ранее другая российская путешественница побывала в Узбекистане и раскрыла отношение местных жителей к туристам. По ее словам, узбеки постоянно подходят на улицах, знакомятся, предлагают помощь и зовут в гости.

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      Алина Черненко
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