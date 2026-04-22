15:48, 22 апреля 2026

Россияне массово полюбили советские санатории

Shot: Туры в советские санатории набирают популярность у россиян
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Карина Ивашко / РИА Новости

Россияне массово полюбили советские санатории и устремились в них ради экскурсий и отдыха. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что туры в пансионаты набирают популярность среди соотечественников перед 1 мая — Днем труда. Особенно россиян заинтересовали санатории возле сел Труд и Знание в Курганской области, которые расположены недалеко от геоглифа из сосен «Ленину 100 лет». Несмотря на подорожание ночей до 25-70 тысяч рублей, номера распроданы вплоть до 4 мая.

В источнике также говорится, что среди отдыхающих много зумеров. Они с удовольствием принимают грязевые ванны, пьют кислородные коктейли и ходят на ЛФК, а также интересуются памятником советской эпохи и даже заказывают туры на вертолетах, чтобы увидеть его сверху.

Ранее в АТОР отметили популярность санаториев у российских зумеров. Этот вид отдыха стал ассоциироваться у представителей этого поколения со словами «спа» и «детокс».

