Путешествия
14:18, 5 декабря 2025

Российская молодежь полюбила санатории

В АТОР отметили популярность санаториев у российских зумеров
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские зумеры и миллениалы полюбили санатории. Такую тенденцию отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, возросшую популярность санаториев среди молодежи можно объяснить тем, что этот вид отдыха стал ассоциироваться у ее представителей со словами «спа» и «детокс». «Санаторий — это про здоровье, это про красоту, это про размеренный отдых, это про все варианты детокса. Очень популярное, модное слово "детокс", поэтому молодежь туда и поехала», — сказала она.

По словам Ломидзе, хиты продаж — это пансионаты в Ставропольском крае, особенно в Минеральных Водах. Она допустила, что регион скоро начнет предлагать и бюджетные варианты отдыха в санаториях. «Я повторюсь: не стоит ждать очень дешевых туров, но удешевления стоит подождать», — заключила она.

Ранее сообщалось, что зумеры массово захотели отдыхать в санаториях. В 2025 году молодежь выбирает лечебный отдых на 20 процентов чаще, чем в 2023-м.

