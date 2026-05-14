Госдума разрешила россиянам работать сверхурочно в два раза больше

Госдума утвердила повышение лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект об увеличении предельной продолжительности сверхурочной работы в два раза — со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения вносятся в статью 99 Трудового кодекса РФ. Отмечается, что продолжительность сверхурочной работы в течение суток не должна превышать четырех часов.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что работать сверхурочно ради дополнительного заработка готовы 90 процентов россиян. Кроме того, инициатива позволит закрыть потребность в почти 49 тысячах рабочих мест в ряде отраслей.

Для увеличения объемов сверхурочной работы необходимо прописать такую возможность в коллективном договоре или в отраслевом (межотраслевом) соглашении. Разрешение не распространяется на работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4, у них лимит остается на уровне 120 часов.

Не касается разрешение и сотрудников государственных и муниципальных учреждений, которые работают по внутреннему совместительству более чем на четверть месячной нормы рабочего времени.

Привлекать к дополнительному сверхурочному труду пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, а также работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 разрешается только с их письменного согласия и при отсутствии запретов по состоянию здоровья.

Первые два часа переработки в сутки оплачиваются в полуторном размере от обычной заработной платы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, а далее — в двойном размере. Со 121 часа в течение года работодатель обязан оплачивать каждый час в двойном размере.

Отдельно поправки увеличивают в два раза, до 70 человек, предельную численность у субъектов малого бизнеса работников, с которыми можно заключить срочные трудовые договора. Кроме того, расширяется перечень оснований для расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что принятие закона об увеличении лимита сверхурочной работы поможет снижению ключевой ставки, так как уменьшит напряженность на рынке труда.