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14:12, 30 июня 2025Мир

Дания начнет принимать на военную службу граждан с проблемами здоровья

ВС Дании начнут принимать на военную службу граждан с проблемами здоровья
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Власти Дании приняли решение начать прием в Вооруженные силы (ВС) страны граждан с проблемами здоровья. Об этом сообщает DR.

Обновленные требования приема на военную службу предусматривают послабления, касающиеся диабета, легкой формы астмы, некоторых форм аллергии, а также Синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Например, если у вас СДВГ, диабет или проблемы с коленями и вы мечтаете о карьере в вооруженных силах, это больше не невозможно. Категорическое отклонение людей с определенными диагнозами будет заменено индивидуальной оценкой», — цитирует телеканал ВС Дании.

Ранее глава Арктического командования королевства Серен Андерсен заявил, что Дания не боится планов США по Гренландии, но опасается России. Андресен отметил, что Дания усиливает оборону Гренландии на фоне нестабильной международной обстановки.

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