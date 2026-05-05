Россия
10:14, 5 мая 2026

Российская пенсионерка захотела снять кольцо с пальца и едва не умерла

В Уфе 65-летняя пенсионерка захотела снять кольцо с пальца и едва не умерла
Майя Назарова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Уфе 65-летняя пенсионерка захотела снять кольцо с пальца и едва не умерла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Как выяснило издание, россиянка обслюнявила палец. Внезапно украшение залетело ей в рот. В больницу женщина обратилась с жалобами на тошноту, одышку и боли в груди.

Хирурги достали кольцо. Медики допустили, что все могло бы завершиться иначе, если бы пациентка пришла в больницу чуть позже.

До этого стало известно, что врачи в Московской области удалили у пенсионерки 20-сантиметровую кисту. По словам заведующей гинекологическим отделением Щелковской больницы Ольги Червинской, внутри кисты находилась слизеобразная масса из жировой ткани и волос. Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает.

