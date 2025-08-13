Медики обнаружили в животе российской пенсионерки 20-сантиметровую кисту

Медики в Подмосковье удалили у пенсионерки 20-сантиметровую кисту

Медики Щелковской больницы обнаружили у 71-летней пациентки 20-сантиметровую кисту в животе. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Пенсионерку госпитализировали в медучреждение с жалобами на острую боль в животе и пояснице. Ранее к врачам она не обращалась, хотя описанные симптомы ее уже беспокоили. Обследование выявило у россиянки образование, достигшее 20 сантиметров в диаметре.

По словам заведующей гинекологическим отделением Щелковской больницы Ольги Червинской, внутри кисты находилась слизеобразная масса из жировой ткани и волос. Врачам удалось удалить образование, на данный момент жизни пациентки ничего не угрожает.

Ранее в Москве в печени пациентки Скандинавского центра здоровья нашли забытый хирургами 10 лет назад дренаж — устройство, вводимое в рану для выведения гноя и инфицированных жидкостей. Известно, что 72-летняя женщина годами жаловалась на боли в животе, тошноту и периодическое повышение температуры до 37,7 градуса.