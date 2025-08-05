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18:11, 5 августа 2025Россия

В печени пациентки московской клиники нашли забытый хирургами 10 лет назад предмет

В печени пациентки Скандинавского центра здоровья нашли забытый дренаж
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

В Москве в печени пациентки Скандинавского центра здоровья нашли забытый хирургами 10 лет назад дренаж — устройство, вводимое в рану для выведения из ран гноя и инфицированных жидкостей. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на медучреждение.

Как стало известно, 72-летняя женщина годами жаловалась на боли в животе, тошноту и периодическое повышение температуры до 37,7 градусов тепла. За это время пациентка неоднократно обследовала брюшную полость, однако медики трактовали результаты как кисту печени, либо предполагали паразита. При этом лабораторные анализы не подтверждали эти гипотезы.

В результате последнего УЗИ в печени и подпеченочной области пенсионерки врачи обнаружили трубчатый предмет, который ошибочно принимали за кисту. Как выяснилось, им оказался дренаж, предположительно, забытый в теле женщины в 2015 году после операции из-за воспаления желчного пузыря.

Ранее в Сочи врачи после операции забыли в теле пациентки скальпель. Как выяснилось, хирургическая процедура на кишечнике россиянки прошла зимой, а несколько месяцев спустя на рентгеновских снимках заметили инородный предмет. В результате медики признали ошибку и извлекли инструмент.

ЖЗЛ
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