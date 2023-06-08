В России врачи забыли в теле больной раком пациентки скальпель

В Сочи врачи забыли в теле больной раком пациентки скальпель при операции на кишечнике

В Сочи врачи во время операции врачи забыли скальпель внутри пациентки, которая болеет раком. Об этом сообщает источник «Известий».

По его информации, медики из отделения гнойной хирургии провели операцию на кишечник еще зимой. Скальпель в организме россиянки обнаружился спустя несколько месяцев на рентгеновских снимках.

«Врачи оперировали пациентке кишечник и оставили внутри на главной артерии скальпель. Когда женщина полетела в Екатеринбург, местные врачи сделали снимки и пришли в ужас», — сообщил источник.

Он добавил, что женщина приехала в Екатеринбург, чтобы пройти курс химиотерапии. Впоследствии медики признали свою ошибку и вытащили скальпель из тела пациентки. Россиянка же после случившегося обратилась в Следственный комитет.

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