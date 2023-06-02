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10:45, 2 июня 2023Россия

Врачи после операции забыли предмет в теле петербурженки

«Фонтанка»: в Петербурге врачи после операции забыли марлевый тампон в теле женщины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге врачи роддома после операции забыли марлевый тампон в теле женщины. Об этом сама пострадавшая пациентка рассказала изданию «Фонтанка».

Петербурженка рожала в феврале 2022 года. Она отметила, что посоветовавшись с врачом-гинекологом, выбрала родильный дом №17, расположенный на улице Леснозаводской. Там медики сделали ей кесарево сечение. По словам женщины, несмотря на то что потеря крови во время операции была минимальной — 320 миллилитров, — ей поставили тампоны.

Женщина утверждает, что в реанимации ей удалили два из них, в истории болезни же фигурирует один тампон. Однако впоследствии выяснилось, что всего в теле россиянки оставили три предмета.

Еще в период пребывания в роддоме женщину мучили боли внизу живота. Врачи никаких аномалий в этом не увидели и сочли, что к недомоганию привели цистит и послеоперационный шов. После выписки жительнице Петербурга рекомендовали обратиться к урологу.

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Специалист назначил ей антибиотики, на какой-то период болевые ощущения отступили, но позже вновь напомнили о себе с новой силой. Петербурженка не могла ухаживать за ребенком и выполнять элементарную работу по дому. Ей было не по себе даже при ходьбе. Послеоперационный шов не заживал, кроме того, из половых органов появились выделения с сильным запахом.

Жительница Северной столицы отправилась в женскую консультацию. Там доктор после осмотра удалила из нее загноившийся бинт. По оценкам россиянки и медика, длина размотанного тампона составляла более метра.

Запакованный в несколько пакетов извлеченный предмет женщина приобщила к заявлению в правоохранительные органы как вещественное доказательство. Следственный комитет отказал ей в возбуждении уголовного дела. Сейчас в суде слушается гражданское.

В исковом заявлении петербурженка требует компенсацию морального ущерба — 800 тысяч рублей. Представители роддома №17 на заседаниях в качестве аргумента заявляли, что тампон женщина могла поставить себе сама. Юристы роддома настаивают на проведении повторной экспертизы.

Ранее сообщалось, что во Владимире новорожденному сломали плечо в областном перинатальном центре.

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    Анна Щербакова
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