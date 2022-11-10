Новорожденному сломали плечо в российском роддоме

В роддоме Владимира новорожденному сломали плечо, врач не смогла назвать причину травмы

Во Владимире новорожденному сломали плечо в областном перинатальном центре. Об этом сообщила мать младенца изданию «ProГород».

По словам россиянки, после родов ей показали ребенка — он был абсолютно здоров. Впоследствии младенца принесли в палату матери для постоянного пребывания с ней, но женщина почувствовала себя плохо и попросила на ночь забрать новорожденного в детское отделение. «Я ждала, что мне принесут ребенка, как и соседкам по палате их малышей. Вместо этого врач вызвала меня на разговор и сообщила, что мой ребенок плохо шевелит рукой», — вспоминает она.

Младенцу назначили несколько рентгенов, которые подтвердили перелом плеча. Россиянка решила узнать, откуда у ее ребенка могла появиться эта травма, на что получила ответ врача: «А я откуда знаю». Мать ребенка обратилась в полицию, но там отказали в возбуждении уголовного дела. Женщина планирует обжаловать решение в прокуратуре.

Ранее жительница Самарской области обвинила врачей роддома, принадлежащего больнице имени Середавина, в смерти ребенка во время родов. Патологоанатомическое исследование показало, что ребенок скончался из-за гипоксии тяжелой степени вследствие хронической плацентарной недостаточности.