Пережившие подпольный аборт россиянки рассказали о жестокости медиков в роддомах

Россиянки рассказали о хамстве и жестоком отношении со стороны медиков в роддомах

Врачи и акушерки в государственных роддомах относятся к роженицам жестоко: хамят, игнорируют прописанные в карте хронические диагнозы и аллергии, заставляют рожать естественным путем, никак не пытаются облегчить страдания пациенток, а иногда и умышленно причиняют боль. О жестокости медиков в роддомах «Ленте.ру» рассказали россиянки, которые из-за такого отношения к ним в женских консультациях вынуждены были делать аборт подпольно.

Жительница Омской области Ирина (имя изменено) рассказала, что пошла на аборт к подруге-ветеринару, поскольку в государственной клинике ей затянули сроки беременности (по желанию женщины аборт делают только до 12 недели — прим. «Ленты.ру»). Своей грубостью и напором врачи довели ее до состояния истерики, поэтому она решилась на риск.

Через несколько лет Ирина снова забеременела и решила рожать. Роды проходили в государственном роддоме.

Врачи почему-то не прочитали у меня в медкарте, что у меня сколиоз третьей степени с торсией позвонков. (...) Естественно, у меня произошла травма — защемление нерва в поясничном отделе позвоночника. Надо было кесарить, но я уже приехала в потугах... Роды можно было задержать, но врачи не стали этого делать. Шьют на живую и относятся к тебе как к инкубатору Ирина Омская область

После родов Ирина испытывала страдания из-за боли в спине. При этом медсестры настойчиво предлагали ей взять ребенка на грудь и покормить, хотя она физически не могла это сделать. Более того, грудное вскармливание Ирине не подходит физически из-за пирсинга сосков. «Но медсестры приходили каждые три часа и давили соски до синяков. Вместо молока выходила кровь. И каждый раз они доводили меня до слез», — рассказала Ирина.

В один из дней она даже пыталась покончить с собой. Из роддома муж нес ее на руках, потому что она почти не могла ходить.

Неудачный аборт

Решившаяся на подпольный аборт Татьяна из Ставропольского края после родов в госучреждении перенесла уже пять операций. Ее беременность протекала тяжело из-за неудачного прерывания беременности — таблетки не сработали, и она была вынуждена рожать. «Меня отвезли не в ту больницу, в которой я должна была изначально рожать. Это была 41 неделя. Другой врач поставил мне окситоцин, чтобы вызвать роды, а у меня на него аллергия. Пошел отек Квинке, сильно поднялось давление — 200 на 180», — вспоминает Татьяна.

Во время родов отношение к ней было крайне пренебрежительным. Медики, которые не посмотрели в ее медкарту и не обратили внимание на аллергию, называли ее старородящей, хотя на тот момент Татьяне было 22 года.

И на протяжении всех родов меня очень грубо одергивали и говорили: «Не ори, че ты орешь!» А мне было ужасно больно. Врач мне всю руку в вагину засунула и говорит: «Да у вас тут раскрытие три сантиметра, и чего вы приехали?» Татьяна Ставропольский край

В итоге Татьяну все-таки отвезли в другой перинатальный центр. Там ее сразу обследовали и указали на ошибки коллег, которые могли стать фатальными как для самой женщины, так и для ребенка. «Врачи перинатального центра увидели, что мне прокололи пузырь, хотя в той больнице, куда меня привезли первый раз, мне этого не сказали. И не сказали, что у меня были зеленые воды. А это крайне опасно для ребенка», — рассказала Татьяна.

После родов ей поставили диагноз «гематома матки». «Сейчас у меня нет месячных, я сижу на гормональных таблетках, раз в месяц мне надо делать переливание крови, так как у меня пониженный гемоглобин, а препараты, содержащие железо, мне вообще не помогают», — пожаловалась женщина. Недавно она перенесла операцию по удалению части матки.

То, что происходит в государственных роддомах и женских консультациях, чаще всего толкает женщин на подпольные аборты. Иногда им не остается ничего другого, поскольку врачи затягивают сроки и настойчиво убеждают сохранить беременность. Нелегальные аборты делают неквалифицированные врачи в несоответствующих стандартам помещениях. Некоторые женщины даже решаются на прерывание беременности подручными средствами. Как правило это происходит в селах и деревнях, где медицина традиционно оставляет желать лучшего.

Ранее предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить проведение абортов в частных клиниках и по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Патриарх считает, что это могло бы стать частью мер по защите прав ребенка на жизнь. При этом эмбрион еще не может считаться ребенком, поскольку с точки зрения биологии это лишь зародыш человека. Мнение о наличии у эмбриона души является религиозным заблуждением, тогда как Россия официально считается светским государством.