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19:10, 23 июля 2025Наука и техника

В Петербурге испытали партию двигателей для боевых кораблей ВМФ

КМЗ успешно испытал партию двигателей М500 для боевых кораблей ВМФ России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ, Санкт-Петербург) успешно отремонтировал и испытал партию судовых двигателей М500 для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«Звездообразный судовой дизель М500 — сердце боевых кораблей ВМФ. Эти двигатели работают на малых ракетных и малых противолодочных кораблях, на тральщиках, на пограничных и таможенных — это суда флота силовых ведомств, Минобороны и погранслужбы ФСБ», — говорится в сообщении.

Двигатели семейства М500 устанавливают на малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» и тральщики проекта 12700 «Альбатрос». Также они используются на различных кораблях советской постройки, включая ракетные катера проекта 1214 «Молния».

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