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10:03, 20 мая 2025Наука и техника

В Санкт-Петербурге испытали модернизированный катер РПК-640.М1

КМЗ: В Санкт-Петербурге испытали модернизированный катер РПК-640.М1
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Морозов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге успешно испытали модернизированный катер РПК-640.М1. Об этом со ссылкой на холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) сообщает ТАСС.

«Во время ходовых испытаний представители отдела ОТК проверили работоспособность нового оборудования и оценили степень возможного негативного влияния этого оборудования на ходовые качества катера», — заявили в компании.

Модернизированный катер получил усиленную транцевую часть, которая позволяет, в частности, дистанционно проводить подъем и сброс якоря и упрощает эксплуатацию в условиях непогоды.

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В феврале КМЗ сообщил об успешном испытании двигателей боевой техники для потребностей специальной военной операции.

В том же месяце управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко рассказал, что для пограничных катеров в России начали разрабатывать энергоустановки.

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