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13:48, 11 февраля 2025Наука и техника

В России испытали двигатели боевой техники для СВО

КМЗ успешно испытал двигатели боевой техники для потребностей СВО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) успешно испытал двигатели боевой техники для потребностей специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

«Крупная партия двигателей успешно прошла испытания и готова к выполнению боевых задач. Двигатели достигли максимальных оборотов на испытательных стендах», — рассказали в компании.

Речь идет о дизельных агрегатах УТД-20, В-84, В-46, Д-12, которые используются, в частности, на боевых машинах пехоты, комплексах противовоздушной обороны, самоходных артиллерийских установках, танках и тягачах.

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