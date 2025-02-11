В России испытали двигатели боевой техники для СВО

КМЗ успешно испытал двигатели боевой техники для потребностей СВО

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) успешно испытал двигатели боевой техники для потребностей специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

«Крупная партия двигателей успешно прошла испытания и готова к выполнению боевых задач. Двигатели достигли максимальных оборотов на испытательных стендах», — рассказали в компании.

Речь идет о дизельных агрегатах УТД-20, В-84, В-46, Д-12, которые используются, в частности, на боевых машинах пехоты, комплексах противовоздушной обороны, самоходных артиллерийских установках, танках и тягачах.

Ранее управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко рассказал газете «Известия», что для пограничных катеров в России начали разрабатывать новый гибридный привод с элементами электродвигателя.

В декабре руководитель сообщил, что холдинг изготовит более 100 катеров для силовых структур России в 2025 году.