Российские силовые структуры получат более 100 катеров

KMZ: в 2025 году для силовых структур России изготовят более 100 катеров

Холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ) изготовит более 100 катеров для силовых структур России в 2025 году. Об этом управляющий директор холдинга Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

«В этом году отгружено заказчикам 34 единицы, еще 45 изготовлено. В следующем году будет изготовлено более 100 единиц», — сказал он.

Даниленко подчеркнул, что в 2024 году не все планы были выполнены. По его словам, из-за санкций поставщиков электроники пришлось менять в процессе производства. KMZ планирует увеличить выпуск почти вдвое в 2025 году.

Холдинг KMZ выпускает катера для силовых структур и морские дроны. В рамках контракта с МЧС завод будет строить катера ПК-500, РПК-640 и RX-1173.

В ноябре управляющий директор холдинга сообщил, что первый в серии катер специального назначения «Касатка» успешно прошел испытания. Катер изготовили по заказу одного из силовых ведомств.