Российская «Касатка» успешно прошла испытания

KMZ: российский катер «Касатка» успешно прошел испытания

Первый в серии катер специального назначения «Касатка» успешно прошел испытания. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ) Михаил Даниленко.

По его словам, на испытаниях катер развил скорость 90 километров в час. «Во время испытаний проверена работоспособность навигационной системы, двигателей, рации и интерцепторов — все оборудование показало стабильную работу», — сказал руководитель.

Директор добавил, что катер изготовлен по заказу одного из силовых ведомств, а в ближайший год планируется выпустить шесть таких изделий.

В октябре газета «Известия» сообщила, что KMZ разработал собственный водометный движитель Jet 295 для малых судов.

В декабре 2023-го Даниленко заявил РИА Новости, что катера «Афалина» и «Касатка-2М» с 2024 года будут строить с российской энергоустановкой.