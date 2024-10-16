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11:06, 16 октября 2024Наука и техника

В России заявили о замещении финских движителей для малых судов

«Известия»: в России замещены финские движители для малых судов

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) разработал собственный водометный движитель Jet 295 для малых судов. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, первые 20 двигателей были созданы российской стороной в середине 2023-го в рамках замещения агрегатов финского производства Alamarin Jet. В 2024 году предприятие вышло на серийное производство, выпустив около 100 единиц Jet 295.

Испытания катера с парой российских движителей состоялись 8 октября в Финском заливе. «Ничего не боится. Может ходить по заболоченной местности. Такой движитель также позволяет вытащить катер на берег, без повреждения стащить на воду и дальше спокойно эксплуатировать», — сказал глава KMZ Михаил Даниленко.

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Он добавил, что движители необходимы для катеров «Афалина», которые используются, в частности, для патрулирования хранилищ ядерных отходов в закрытых городах.

В декабре 2023-го Даниленко заявил РИА Новости, что катера «Афалина» и «Касатка-2М» с 2024 года будут строить с российской энергоустановкой.

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      Иван Потапов
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