В России заявили о замещении финских движителей для малых судов

«Известия»: в России замещены финские движители для малых судов

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) разработал собственный водометный движитель Jet 295 для малых судов. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, первые 20 двигателей были созданы российской стороной в середине 2023-го в рамках замещения агрегатов финского производства Alamarin Jet. В 2024 году предприятие вышло на серийное производство, выпустив около 100 единиц Jet 295.

Испытания катера с парой российских движителей состоялись 8 октября в Финском заливе. «Ничего не боится. Может ходить по заболоченной местности. Такой движитель также позволяет вытащить катер на берег, без повреждения стащить на воду и дальше спокойно эксплуатировать», — сказал глава KMZ Михаил Даниленко.

Он добавил, что движители необходимы для катеров «Афалина», которые используются, в частности, для патрулирования хранилищ ядерных отходов в закрытых городах.

В декабре 2023-го Даниленко заявил РИА Новости, что катера «Афалина» и «Касатка-2М» с 2024 года будут строить с российской энергоустановкой.