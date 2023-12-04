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15:12, 4 декабря 2023Наука и техника

Катера «Афалина» и «Касатка-2М» построят с российской энергоустановкой

KMZ: катера «Афалина» и «Касатка-2М» построят с российской энергоустановкой

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Катера «Афалина» и «Касатка-2М» с 2024 году будут строить с российской энергоустановкой. Об этом со ссылкой на управляющего директора холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаила Даниленко сообщает РИА Новости.

По его словам, компания уже запустила опытное производство российских двигателей и движителей. Ранее МЧС и Росгвардия получали катера с импортными энергоустановками.

«Началось производство двух видов движителей: один под дизельный двигатель и второй под бензиновый двигатель. Оба для глиссирующих катеров: "Афалина" и "Касатка-2М", а также легких маленьких катеров размеров 5-5,5 метра», — сказал руководитель.

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По его словам, разработка новых движителей стартовала год назад, а сам движитель планируется выпускать вместе с дизельным двигателем. «То есть на "Афалину", например, будем ставить оба. Пропульсивная установка будет вся наша — двигатель и движитель», — сказал Даниленко.

В ноябре руководитель сообщил агентству, что холдинг KMZ, который производит морские дроны и катера для силовых структур России, до конца 2024 года построит 36 катеров для государственного заказчика.

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      Иван Потапов
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