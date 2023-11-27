В России построят 36 катеров для госзаказчика

Производящий дроны KMZ построит 36 катеров для госзаказчика до конца 2024 года

Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод), который производит морские дроны и катера для силовых структур России, до конца 2024 года построит 36 катеров для государственного заказчика. Об этом управляющий директор KMZ Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

«Подписан контракт с другим госзаказчиком, по которому мы должны поставить до конца 2024 года 36 катеров: 12 пятиметровых катеров, 12 катеров длиной 6,4 метра и 12 катеров с двумя подвесными двигателями. Такие же мы делали для МЧС. Планы у государства на них есть, но они пока не озвучиваются», — сказал он.

Ранее в ноябре Даниленко рассказал, что до конца 2023 года Минобороны России получит первые отечественные морские дроны. В первую опытную партию войдет десять изделий.

В том же месяце «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что у Вооруженных сил России появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. В рамках эксперимента первый такой дивизион уже создан.

В сентябре стало известно, что холдинг KMZ ведет переговоры с Минобороны России о закупке безэкипажных катеров на базе платформы «Визир».