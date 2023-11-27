Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:01, 27 ноября 2023Наука и техника

В России построят 36 катеров для госзаказчика

Производящий дроны KMZ построит 36 катеров для госзаказчика до конца 2024 года

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод), который производит морские дроны и катера для силовых структур России, до конца 2024 года построит 36 катеров для государственного заказчика. Об этом управляющий директор KMZ Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

«Подписан контракт с другим госзаказчиком, по которому мы должны поставить до конца 2024 года 36 катеров: 12 пятиметровых катеров, 12 катеров длиной 6,4 метра и 12 катеров с двумя подвесными двигателями. Такие же мы делали для МЧС. Планы у государства на них есть, но они пока не озвучиваются», — сказал он.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее в ноябре Даниленко рассказал, что до конца 2023 года Минобороны России получит первые отечественные морские дроны. В первую опытную партию войдет десять изделий.

В том же месяце «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что у Вооруженных сил России появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. В рамках эксперимента первый такой дивизион уже создан.

В сентябре стало известно, что холдинг KMZ ведет переговоры с Минобороны России о закупке безэкипажных катеров на базе платформы «Визир».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века». Такого разгула стихии не было 40 лет

      Названо число оставшихся без света из-за урагана россиян

      Перечислены шесть вредных советов для начальников

      В российском городе поссорились друзья и стали стрелять друг в друга

      Раскрыты подробности условий в Крыму после урагана

      Набережная в Сочи частично разрушилась из-за «шторма века»

      Популярная блогерша рассказала о сложности жизни в Москве

      «Красивая бабушка» отсмотрела 200 женихов и выбрала 74-летнего мотоциклиста

      Скифское золото Крыма доставили на Украину

      Грузовой «Прогресс» расстыкуется с МКС в конце ноября

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости