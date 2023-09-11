Катер-дрон «Визир» предложат Минобороны

Российская армия может получить катера-дроны на базе платформы «Визир»

Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) может поставить Минобороны России универсальные безэкипажные катера на базе платформы «Визир». KMZ ведет переговоры с оборонным ведомством о возможности закупки катеров-дронов для Военно-морского флота. Об этом управляющий директор KMZ Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

«Сейчас мы ведем переговоры с Минобороны о закупке "Визира", уточняем техническое задание, обсуждаем его модификации в зависимости от интереса военного ведомства», — сказал он.

Даниленко отметил, что катер возможно использовать в качестве морского дрона-камикадзе. Для этого конструкцию можно уменьшить и упростить, а корпус начинить взрывчаткой. По его словам, изделие со стеклопластиковым корпусом может нести до 500 килограммов полезной нагрузки.

Собеседник агентства добавил, что для выполнения задач ударного безэкипажного катера изделие можно оснастить электроприводом с возможностью использования малого хода на экономичных режимах. Дальность хода на малых скоростях составляет 600 километров. Катер, который можно вооружить крупнокалиберным пулеметом и легкими ракетами, развивает скорость до 80 километров в час.

Безэкипажный катер может использовать алгоритм возвращения в базу, который ведет его в точку эвакуации в случае перехвата противником. Также аппарат способен доставлять десант в точку высадки, отходить на безопасное расстояние и подходить к точке высадки для эвакуации. В качестве перехватчика морских дронов катер может использовать сетку для воздушных беспилотников, пулемет, ракеты или систему радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он может запускать морские и воздушные дроны.

В августе Даниленко заявил о создании безэкипажного катера на платформе «Визир». На форуме «Армия-2023» представили гидрографический катер ГРК 700 «Визир», который позволяет обследовать прибрежную зону и дно.